Стартовая позиция в Мехико – это критически важно, говорит Леклер

В рамках первой тренировки Гран При Мехико пилот Формулы 1 Оливер Берман вышел на трассу за рулём болида Ferrari вместо Шарля Леклера. Британский гонщик прервал свою работу после столкновения с Алексом Элбоном. В свою очередь, испанец Карлос Сайнс отработал обе сессии и доминировал вторую тренировку.

«В целом, позитивный день. Мне удалось выполнить нашу программу и поработать над балансом и настройками машины в первой сессии», - поделился своими впечатлениями Карлос Сайнс.

Во второй тренировке Карлосу пришлось использовать резину марки C4. «Третья тренировка будет очень важна для финальной корректировки настроек перед квалификацией. Начало уик-энда обнадеживающее, у нас есть потенциал для улучшения результатов», - добавил он.

Шарль Леклер, занявший четвёртое место, отметил: «Для меня день прошёл сложно. Мы уже фиксировали, что я пропущу первую тренировку. К сожалению, из-за красных флагов после аварии Джорджа Расселла я не смог воспользоваться дополнительным временем во второй сессии».

«Но мы уже сосредоточены на максимизации результата в квалификации, поскольку стартовая позиция на этой трассе имеет огромное значение. У нас есть хороший темп с самого начала, и я чувствую себя комфортно в машине», - отметил Леклер.

Оливер Берман, показавший 20-е время в первой сессии, отметил: «К сожалению, первая тренировка не вышла такой, как планировалось. Сессия была короткой из-за инцидента с Элбоном. Не все получилось так, как хотелось бы, но это часть гонок. Я интересуюсь, как выступит наша команда в квалификации».