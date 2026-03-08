Леклер: «Сегодня у нас не было шансов на победу»

Шарль Леклер завершил Гран-при Австралии на третьей позиции и отметил, что команда Ferrari не могла рассчитывать на победу в этой гонке.

Третье место Леклера в Мельбурне стало максимальным результатом для итальянского коллектива на этом этапе.

«Очень сложная гонка! Честно говоря, в начале никто из нас не представлял, чего ожидать от борьбы и расхода энергии. Ситуацию осложняли и обгоны — никогда не знаешь, когда на прямых закончится заряд батареи, поэтому при обороне приходится рассчитывать на возможную разницу в скорости соперников», — подчеркнул пилот.

Он отметил, что стартовая часть заезда сложилась удачно, однако в дальнейшем данный успех не позволил повлиять на итоговый результат. Первая часть дистанции оказалась интересной, однако команде пришлось довольствоваться третьим местом.

Леклер выразил сомнения относительно возможности победы Ferrari даже при ином сценарии: «Не думаю, что Ferrari могла бы победить без виртуальных машин безопасности, но может я ошибаюсь. Похоже, сегодня у Mercedes было больше скорости, но разница оказалась не такой большой, как в квалификации – это хорошо, но сегодня мы не могли победить».