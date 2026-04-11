Леклер: «Я решил держаться подальше от социальных сетей»

У Шарля Леклера, представляющего команду Ferrari, насчитывается десятки миллионов поклонников в социальных сетях. Однако в последнее время болельщики могли заметить, что активность гонщика в интернете заметно снизилась.

Сам Леклер объяснил причины такого поведения во время подкаста, организованного итальянским журналистом Джанлукой Гаццоли. По словам пилота, он пересмотрел свои взгляды на присутствие в социальных сетях после того, как понял влияние онлайн-активности на восприятие собственных выступлений.

«В течение многих лет я очень много проводил времени онлайн, но потом осознал, что из-за этого менялось моё восприятие выступлений в некоторых гонках. Дело в том, что при этом выделялся какой-то один хороший или неудачный момент того или иного Гран При, а всё остальное как бы забывалось», — поделился Шарль.

Он отметил, что предпочёл изменить отношение к контенту в интернете. Леклер подчеркнул: несмотря на снижение активности, он продолжает самостоятельно выбирать фотографии для публикаций, чтобы информация оставалась объективной и достоверной. Однако гонщик признался, что обсуждение как положительных, так и отрицательных моментов в сети оказывает на него значительное влияние, поэтому решил отойти от постоянного использования платформ.

«Например, я знаю, что не лучшим образом провёл гонку, в социальные сети попал эпизод с каким-то невероятным обгоном по внешнему радиусу, и ты начинаешь думать: "Как всё-таки здорово я выступил в тот день!" А бывает, что гонка действительно удаётся, но в сети попадает какой-то не лучший её момент, и ты получаешь множество негативных комментариев», — добавил Леклер.

В заключение Шарль подчеркнул, что теперь старается держаться подальше от социальных сетей, чтобы более объективно анализировать собственные выступления и формировать точное представление о проведённых гонках.