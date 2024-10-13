Леклер говорит о новом вызове в лице прихода Льюиса

Во время ежегодного праздника Festval dello Sport в Милане журналисты смогли пообщаться с известными представителями мира Формулы 1, включая Стефано Доменикали, Маттиа Бинотто и гонщика Ferrari - Шарля Леклера.

Следующим партнером Леклера в следующем сезоне будет Льюис Хэмилтон. Болельщики Scuderia Ferrari нетерпеливо ждут начала сотрудничества и соперничества между ними. Леклер подчеркнул, что испытывает огромное уважение к семикратному чемпиону мира и надеется на плодотворное сотрудничество.

«Встреча с Льюисом для меня - новый вызов, так как он многократный чемпион. Это отличная возможность продемонстрировать свои способности и потенциал, - поделился Шарль в интервью Gazzetta dello Sport. - Я уверен, что смогу узнать у него много нового, включая стиль наездника и работу с общественностью. Он всегда стильно одевается и, надеюсь, поделится секретами».

«Я нацелен на достижение максимальных результатов на трассе. Я хорошо знаю свои сильные и слабые стороны, и каждый уик-энд продолжаю работать над своим развитием, начиная с первой тренировки».

«В моей карьере были сложные времена, но я осознал, что жизнь состоит не только из гонок, и это помогло мне лучше справляться с давлением. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы два шага сделать вперед».

«Автоспорт - это моя страсть, но здоровье, семья и друзья всегда на первом месте. Это кажется очевидным, но для меня это было открытием. Понимание этих приоритетов помогло мне стать лучше в профессиональном плане».