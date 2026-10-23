Леклер: Постараемся одержать несколько побед до конца года

На пресс-конференции FIA в Остине Айзек Хаджар сказал, что на Гран-при Сингапура лучшим автомобилем располагала Ferrari. По мнению французского гонщика Red Bull Racing, Макс Ферстаппен за рулём SF-26 выиграл бы эту гонку с большим преимуществом. Шарль Леклер не согласился с такой оценкой.

Шарль Леклер: «Я с ним не согласен, но у каждого может быть своё мнение. В любом случае, мы никогда не узнаем, кто на самом деле был быстрее, поэтому обсуждать это бессмысленно.

Мы довольны тем, как выступили в Сингапуре, но нам ещё предстоит прибавить. Red Bull уже несколько гонок подряд быстрее нас и сейчас они на подъёме. Нам нужно переломить эту тенденцию и вернуть себе лидерство.

Уверен, что в Mercedes рано или поздно разберутся со своими обновлениями и вернутся на тот уровень, на котором команда была раньше. McLaren, насколько я слышал, привезла в Остине много новинок, так что будет интересно. Думаю, сейчас все команды довольно близки друг к другу, и исход борьбы решают мелочи. Наша задача состоит в том, чтобы опередить остальных».

Гонщик Ferrari отметил, что намерен не только помочь команде сохранить второе место в Кубке конструкторов, но и побороться за победы на оставшихся этапах сезона.

«Нам важно сосредоточиться на каждом этапе по отдельности и постараться выиграть как можно больше гонок до конца сезона, – продолжает Леклер. – В итоге это должно обеспечить нам второе место в Кубке конструкторов.

Само по себе второе место не так много для меня значит. Конечно, оно лучше третьего, но большой радости не принесёт. Будет намного лучше, если мы снова сможем бороться за победы, и одержим несколько до конца года. Это станет хорошим знаком и позволит с оптимизмом начать следующий сезон».

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором Шарль Леклер учится разбирать и собирать детскую коляску. До конца сезона монегаск должен стать отцом, однако он заверил, что это не повлияет на его участие в гоночных уик-эндах.

Шарль Леклер: «Не думаю, что из-за этого я пропущу какую-то из оставшихся гонок. Конечно, я сделаю всё возможное, чтобы между этапами проводить как можно больше времени дома. Возможно, я буду приезжать на трассу немного позже обычного, но на гонках буду присутствовать».