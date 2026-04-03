Князь Монако сделал Леклеру свадебный подарок
Шарль Леклер и его супруга получили эксклюзивный Ferrari от князя Монако Альбера II в честь свадьбы, сообщает скандальная хроника Формулы 1.
Иннокентий Петров
03.04.2026, 18:31·1 мин
Фото: F1news.ru

Шарль Леклер, пилот команды Ferrari, вместе со своей супругой Александрой получили особый свадебный подарок от князя Монако Альбера II.

Свадьба прошла в Монако незадолго до старта сезона 2026 года. Леклер и Александра организовали церемонию в тесном семейном кругу. Для более масштабного празднования с друзьями и родственниками молодожёны планируют отдельное мероприятие в следующем году.

Несмотря на изначальное желание сохранить бракосочетание в тайне, новость о свадьбе разошлась по княжеству. Поводом к этому стало появление пары на улицах Монако за рулём редкой модели Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска.

Накануне, во время торжественного вечера, посвящённого вручению премии «Посол доброй воли», князь Альбер II преподнёс Шарлю Леклеру эксклюзивный свадебный подарок. Им стала уникальная версия классического автомобиля Ferrari, украшенная фигуркой собаки с голубым шарфом. Такой аксессуар напоминает о фирменном цвете пилота Ferrari и его любимом питомце по кличке Лео.

