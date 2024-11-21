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Леклер: Мы нацелены на победу в Кубке конструкторов.

За три этапа до завершения сезона Ferrari отстает от McLaren на 36 очков в борьбе за Кубок конструкторов, однако Шарль Леклер уверен, что команда способна догнать и обогнать конкурентов.«Мы верим в наши силы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.11.2024, 11:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

За три этапа до завершения сезона Ferrari отстает от McLaren на 36 очков в борьбе за Кубок конструкторов, однако Шарль Леклер уверен, что команда способна догнать и обогнать конкурентов.

«Мы верим в наши силы. Нашей целью является победа в Кубке конструкторов в этом году. Последние три гонки показали, что мы в хорошей форме, но мы понимаем, что нельзя останавливаться на достигнутом. Нам необходимо двигаться вперед постепенно, уделяя внимание деталям», - поделился Леклер.

«В такие моменты очень важен психологический настрой. Необходимо сохранять решимость и не допускать расслабления под влиянием успехов. Нам нужно работать так же упорно, как в трудные времена. Мы стремимся объединить усилия, сконцентрироваться на предстоящей гонке и использовать каждый шанс для достижения больших результатов», - добавил гонщик.

Источник

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