Леклер: Мы нацелены на победу в Кубке конструкторов.

За три этапа до завершения сезона Ferrari отстает от McLaren на 36 очков в борьбе за Кубок конструкторов, однако Шарль Леклер уверен, что команда способна догнать и обогнать конкурентов.

«Мы верим в наши силы. Нашей целью является победа в Кубке конструкторов в этом году. Последние три гонки показали, что мы в хорошей форме, но мы понимаем, что нельзя останавливаться на достигнутом. Нам необходимо двигаться вперед постепенно, уделяя внимание деталям», - поделился Леклер.

«В такие моменты очень важен психологический настрой. Необходимо сохранять решимость и не допускать расслабления под влиянием успехов. Нам нужно работать так же упорно, как в трудные времена. Мы стремимся объединить усилия, сконцентрироваться на предстоящей гонке и использовать каждый шанс для достижения больших результатов», - добавил гонщик.