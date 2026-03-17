Леклер: "Эти машины хорошо подходят для гонок"

Пилот команды Ferrari Шарль Леклер выразил позитивное мнение о внедрении нового технического регламента в автоспорте, несмотря на озвученные ранее сомнения со стороны Макса Ферстаппена.

По словам Леклера, он испытал удовольствие от выступления на новых болидах и отметил, что такие машины, по его мнению, хорошо подходят для насыщенных гонок. В качестве примера гонщик привёл этап в Китае, где с Льюисом Хэмилтоном состоялась напряжённая и честная борьба на трассе. Леклер подчёркнул, что это было увлекательное сражение, в котором активно применялись тактические приёмы и дополнительные настройки на руле, что внесло дополнительную интригу в дуэль между спортсменами.

Спортсмен также отметил изменения в характеристиках новых болидов и отсутствие у них прежней значительной прижимной силы. По словам Леклера, это создаёт определённые нюансы, которые требуют внимания, однако, в целом, новые условия обеспечивают интересную борьбу на трассе.

Кроме того, Леклер обратил внимание на необходимость доработки формата квалификации, чтобы она больше соответствовала стандарту Формулы 1. Он отметил, что организация FIA уже занимается поиском решений в этом направлении и выразил надежду на скорое появление обновлений.