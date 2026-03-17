Главная Новости Ferrari Леклер: "Эти машины хорошо подходят для гонок"
Новости

Леклер: "Эти машины хорошо подходят для гонок"

Шарль Леклер оценил новый регламент Формулы 1, отметив интересную борьбу и тактическое управление машинами на Гран-при Китая.
Демид Поршнев
17.03.2026, 13:32
Фото: F1news.ru

Пилот команды Ferrari Шарль Леклер выразил позитивное мнение о внедрении нового технического регламента в автоспорте, несмотря на озвученные ранее сомнения со стороны Макса Ферстаппена.

По словам Леклера, он испытал удовольствие от выступления на новых болидах и отметил, что такие машины, по его мнению, хорошо подходят для насыщенных гонок. В качестве примера гонщик привёл этап в Китае, где с Льюисом Хэмилтоном состоялась напряжённая и честная борьба на трассе. Леклер подчёркнул, что это было увлекательное сражение, в котором активно применялись тактические приёмы и дополнительные настройки на руле, что внесло дополнительную интригу в дуэль между спортсменами.

Спортсмен также отметил изменения в характеристиках новых болидов и отсутствие у них прежней значительной прижимной силы. По словам Леклера, это создаёт определённые нюансы, которые требуют внимания, однако, в целом, новые условия обеспечивают интересную борьбу на трассе.

Кроме того, Леклер обратил внимание на необходимость доработки формата квалификации, чтобы она больше соответствовала стандарту Формулы 1. Он отметил, что организация FIA уже занимается поиском решений в этом направлении и выразил надежду на скорое появление обновлений.

Источник

Шарль Леклер (217)Ferrari (758)

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация