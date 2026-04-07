Легенды остаются с нами: раскрыты данные о росте продаж автомобилей Toyota в 2026 году

Продажи новых автомобилей марки Toyota в России в первом квартале 2026 года показали значительный рост. По данным автоэксперта Сергея Целикова, опубликованным в его Telegram-канале, за этот период было реализовано 6914 автомобилей, что означает увеличение на 111% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рыночная доля бренда также выросла и достигла уровня 2,6%.

Лидером по количеству проданных автомобилей среди моделей Toyota стал кроссовер RAV4. В течение трех месяцев россияне приобрели 2350 таких автомобилей, что в 2,7 раза превышает показатель первого квартала предыдущего года. Следом за ним по популярности идет более крупный кроссовер Toyota Highlander. Его выбрали 2263 покупателя, что почти в пять раз больше, чем годом ранее — рост составил 396%.

На третьем месте по объему продаж оказался седан Toyota Camry, который разошелся тиражом в 1264 экземпляра, показав рост на 38% по сравнению с прошлым годом. Четвертую позицию занял внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150, продажи которого удвоились и составили 170 автомобилей за январь-март. Замыкает пятерку лидеров семейство Corolla, однако его продажи снизились на 13%, до 158 автомобилей.

Сергей Целиков также отметил, что подавляющее большинство новых автомобилей Toyota, зарегистрированных в России, были произведены в Китае. На их долю пришлось 88% от общего количества поставленных на учет машин.

В это же время на российском рынке появилась новая модель. Один из самых востребованных внедорожников сегмента "тяжеловесов" в США — Toyota Sequoia — теперь доступен и в России. Этот крупногабаритный семейный автомобиль, превосходящий по размерам даже Land Cruiser 300 и Lexus LX, преимущественно предлагается в Москве и Владивостоке по цене от 12 миллионов рублей.

