Производитель легендарных раллийных автомобилей Prodrive теперь создает электрический грузовой фургон

Инженерная фирма Prodrive из Оксфордшира, Великобритания, известна созданием потрясающих проектов. Они представили нам поразительный Subaru 22B P25 в стиле рестомод, несколько гоночных автомобилей Le Mans, несколько победоносных грузовиков для ралли-рейдов Дакар и, конечно же, легендарные раллийные автомобили Subaru, на которых гонял Колин Макрей. Теперь Prodrive объединяет усилия с Astheimer Design для создания милой коммерческой фургона.

Совместный проект называется Elm Mobility, и первым продуктом этого партнерства стал миниатюрный электрический фургон Evolv. Разработанный для использования в качестве транспортного средства для доставки "последней мили", фургон Evolv имеет длину всего 128,0 дюймов, ширину 57,0 дюймов и весит всего 1 874 фунта.

Основная грузовая зона фургона может вместить груз высотой до 5,2 фута и весом более 660 фунтов. Дополнительная грузовая зона (доступная через задние "сарайные двери") предлагает еще 3,9 фута и способна выдержать до 440 фунтов. У фургона даже радиус поворота 25,6 фута — всего немного меньше, чем у такси в Лондоне, у которого радиус поворота 25,0 фута.

Фото: Motor1.com Elm Mobility

Водитель находится в одноместной кабине с огромным округлым лобовым стеклом для максимальной видимости (у него даже два дворников). Но не волнуйтесь, Elm говорит, что Evolv соответствует стандартам безопасности при столкновениях N1 (маленький фургон) в Европе. Он также обещает быть одним из самых производительных и эффективных транспортных средств в категории L7e.

Предполагаемый аккумулятор имеет емкость 20,0 киловатт-часа с запасом хода около 100 миль — достаточно для краткосрочных доставок. Подключение к зарядному устройству уровня 2 позволит заполнить батарею фургона на 20-80 процентов менее чем за два часа. Максимальная скорость составляет всего 50 миль в час, но Elm говорит, что "рассматриваются" другие конфигурации батарей.

Фургон Elm Evolv пока что только концепция, но начать производство планируется к 2028 году. В настоящее время компания работает с инвестором в США, чтобы привезти небольшой парк электрических фургонов в Штаты, однако большинство из них останется в Европе. Elm планирует выпускать 10 000 единиц ежегодно к 2030 году, и цена ожидается около $30 000 (£25 000).