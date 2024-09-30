Ушел из жизни легендарный дизайнер Mercedes Бруно Сакко

Bruno Sacco когда-то сказал: "Mercedes-Benz всегда должен выглядеть как Mercedes-Benz." Итальянский дизайнер удостоверился в этом за время своей долгой карьеры в компании с трехлучевой звездой. Некоторые из самых культовых автомобилей, выпущенных немецким роскошным брендом, были созданы во время 41 года, проведенных им после кратковременной работы в кузовном ателье Ghia и Pininfarina.

Mercedes наняла Сакко в 1958 году в качестве второго стилиста для работы над предварительной разработкой кузова, прежде чем он был назначен на должность руководителя отдела дизайна кузова и концепции размеров. Заметными дизайнами за его первые годы работы были 600 (W100) и 230 SL, также известный как "Pagoda" (W113). Помимо серийных автомобилей, талантливый дизайнер участвовал в экспериментах с концепциями, имевшими роторные двигатели и двери "крыло чайки", такими как C 111 и C 111-II.

В 1975 году Сакко был назначен на должность руководителя отдела стилистики. Его первым проектом стал W123 T-Modell, предтеча универсала E-Class. Он занимает особое место в истории Mercedes, так как был первым универсалом компании. Он также создал дизайн S-Class W126 и его грациозного купе-собрата C126. Также в 1970-е годы дизайн G-Class был утвержден при его участии.

Десятилетия спустя после создания этих автомобилей, уроженец Удине заявил, насколько он гордится своей работой над серией 126: "Серия 126 во всех формах дизайна - лучшее, что я сделал для Mercedes-Benz." Чтобы продемонстрировать свое признание этой семье моделей, Сакко припарковал темно-синий 560 SEC в своем гараже после ухода на пенсию.

Работа Сакко также помогла Mercedes привлечь молодую аудиторию с запуском серии 190 (W201), предшественника C-Class. То же самое верно и для его более поздних работ, когда был выпущен A-Class в 1997 году. Его проекты включали в себя все, начиная от оригинального внедорожника M-Class до микроавтобуса V-Class. Прежде чем уйти на пенсию 31 марта 1999 года, последними автомобилями, созданными им, были S-Class W220 и механически связанный с ним CL-Class C215.

Некоторые из этих автомобилей были произведены в эпоху чрезмерно инженерных транспортных средств, заработав для Mercedes репутацию "построенный как танк". Дизайны Сакко вечны, особенно те, которые вышли в первые десятилетия его долгой карьеры в Mercedes. Много лет спустя после ухода на пенсию, высококвалифицированный автомобильный дизайнер заявил:

"Mercedes был моей жизнью, и я на 100 процентов за это время стою."

19 сентября Бруно Сакко скончался в Зиндельфингене, Германия, в возрасте 90 лет.

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