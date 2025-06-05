Легендарный Honda Civic Type R уступает место Ultimate Edition

Для легендарного Honda Civic Type R приближается конец. Было объявлено, что продажи текущего и абсолютно чувственного поколения FL5 завершатся в Великобритании и Европе в следующем году из-за строгих новых норм выбросов.

Стратегия и руководитель продукции Honda в Европе Ханна Свифт заявила: "Отрасль меняется, и наш модельный ряд должен эволюционировать в соответствии с европейским законодательством. Однако Type R всегда был выражением страсти Honda к увлекательному вождению, и мы с нетерпением ждем, чтобы отметить его наследие в ближайшие недели и месяцы".

Для отметки этого события марка создала новую специальную версию нашего двукратного обладателя звания Hot Hatch of the Year, названную Honda Civic Type R Ultimate Edition. Всего будет выпущено 40 таких автомобилей, и они будут продаваться по всему континенту.

В Великобритании поступит 10 из них, и каждый будет стоить £57,905. К счастью, они не все уйдут любимым клиентам марки, а вместо этого будут продаваться по принципу "первым поступил - первым обслужен", что означает, что это гонка к дилеру для тех, кто хочет стать обладателем этого экземпляра истории горячего хэтчбека.

"Созданный, чтобы воплотить 28 лет высокой производительности хэтчбеков", по словам Honda, Ultimate Edition имеет Чемпионскую Белую окраску в сочетании с черной крышей, различные компоненты из углеродного волокна, включая большой задний спойлер, и, конечно же, несколько эксклюзивных ярко-красных графических элементов на капоте и по бокам, цвет которых соответствует знаковому бейджу Type R.