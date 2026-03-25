Легендарный Freelander возвращается: что известно о новом воплощении внедорожника

Совместное предприятие CJLR (Chery Jaguar Land Rover), основанное в 2012 году для локализации британских автомобилей в Китае, официально объявило о запуске нового электрифицированного бренда под названием Freelander. Мировая премьера первой модели состоится уже 31 марта 2026 года.

Представители CJLR отмечают, что выход бренда Freelander знаменует начало принципиально нового этапа для совместной компании. Новый бренд заявлен как «глобальный интеллектуальный электрический бренд», который объединит современные электрические технологии Chery и традиционное премиальное качество внедорожников Jaguar Land Rover. Отмечается, что автомобили Freelander будут уникальны и существенно отличаться как от продукции Jaguar Land Rover, так и от моделей Chery.

Дебютной моделью бренда станет шестиместный полноразмерный внедорожник с плагин-гибридной трансмиссией. Ранее в интернете появились фотографии прототипа в камуфляжной пленке: на снимках виден массивный кузов с угловатыми формами, напоминающий первый Freelander. Официальный тизер подтверждает наличие квадратных фар с пиксельной графикой у будущей новинки.

Ожидается, что первый внедорожник Freelander будет построен на платформе Chery E0X и получит плагин-гибридную силовую установку. В ее состав войдут 1,5-литровый бензиновый турбомотор и три электродвигателя. Характеристики силовой установки, а также емкость батареи и запас хода пока остаются неизвестными. Позднее для этой модели планируются полностью электрическая версия и исполнение с увеличенной дальностью хода.

Автор: Алина Олешко