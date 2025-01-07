Toyota представила обновленную версию своего легендарного спортивного автомобиля.

Японский бренд решил внести дополнительные усилия в создание новой модели, поручив своим инженерам разработать следующее поколение Супры.

Обновленная модель "Супра" на рендеринге

Недавно в сети появились рендеры шестого поколения автомобиля, созданные анонимным художником на основе официальных данных. Новые изображения показывают, что автомобиль претерпел значительные изменения. Экстерьер теперь включает в себя стильную решетку радиатора, с-образные дневные огни, воздухозаборник внизу и массивный спойлер на заднем стекле.

Фото: Carsweek.ru

"Супра" больше не будет использовать технологии BMW

Ранее было объявлено, что Тойота отказывается от использования технологий BMW в своей новой модели. В отличие от предыдущего поколения, которое частично основывалось на BMW Z4, шестое поколение будет полностью оригинальным продуктом японской компании, разработанным ее специалистами.

По оценкам экспертов, под капотом новой "Супры" будет установлен гибридный двигатель с 2-литровым ДВС, развивающий 400 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Также ожидается, что автоматическая коробка передач будет иметь до 10 скоростных режимов.

Премьера обновленной модели Supra запланирована на начало 2027 года.

Уточнение

Toyota Motor Corporation, на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация.

Фото: Toyota.

Ранее мы сообщали, что компания Toyota представит новое поколение пикапа Hilux в 2025 году.