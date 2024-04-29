Известный советский бренд снова вошел в топ-10 лидеров российского авторынка

Возвращение бренда «Москвич» на российский автомобильный рынок оказалось весьма успешным - два кроссовера и лифтбек этой марки смогли пробиться в «десятку» лидеров по итогам недели с 22 по 28 апреля. Такие данные были представлены АО «ППК».

Ранее «Москвич» не входил в топ-10 в течение пяти недель подряд, однако благодаря продаже 645 автомобилей за неделю он смог вернуться в число лидеров.

Несмотря на это, от российского бренда до первенства, которое удерживает LADA, пока далеко - за неделю с 22 по 28 апреля автомобили «АвтоВАЗа» нашли 10 435 покупателей, что на 31% больше, чем годом ранее.

После LADA расположились шесть марок из Китая - Haval (3551 ед.), Chery (3135 ед.), Geely (2707 ед.), Changan (2091 ед.), OMODA (1301 ед.) и EXEED (1113 шт.). На восьмом месте оказался белорусский BelGee (1042 ед.), а на девятом - китайский Jetour (785 ед.).

В апреле автозавод «Москвич» объявил о планах выпустить свою четвертую модель - семейный семиместный кроссовер под названием «Москвич 8», производство которого начнется в конце 2024 года. По словам представителей бренда, этот автомобиль идеально подойдет как для городских поездок, так и для семейных путешествий.