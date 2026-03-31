Infiniti официально представила новый купе-кроссовер QX65: «легендарный FX вернулся»

Infiniti QX65 поступит в продажу в России летом 2026 года: цены, дизайн в стиле FX, турбомотор 2.0, полный привод и современные технологии.
Демид Поршнев
31.03.2026, 09:52·2 мин
Компания Infiniti официально представила новую модель купе-кроссовера QX65. Новинка, созданная на основе стиля знаменитой серии FX и концепта QX65 Monograph, была показана широкой публике как и ожидалось. Начало продаж запланировано на первое лето 2026 года. Стоимость стартует от 53 990 долларов, что по нынешнему курсу составляет примерно 4,4 млн рублей.

Infiniti QX65 позиционируется как преемник хорошо известного на российском рынке Infiniti FX. Модель отличает выразительный фастбэк-дизайн, который сочетается с современными технологиями и, по заверениям автопроизводителя, выдающимися ездовыми характеристиками. Особое внимание привлекает плавная линия крыши с заметным интегрированным спойлером, спортивная посадка, оригинальная трехмерная радиаторная решетка, вдохновленная японскими бамбуковыми рощами, а также сплошная LED-полоса задних фонарей.


Внутреннее пространство QX65 также демонстрирует современные решения: здесь установлен четырехспицевый мультифункциональный руль, цифровая приборная панель, система трехзонного климат-контроля, большой сенсорный экран мультимедийной системы с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, а также интеграцией сервисов Google. За качественный звук отвечает аудиосистема Klipsch с возможностью выбора между 16 и 20 динамиками. Салон оснащен креслами с электрорегулировками и подогревом, а также атмосферной подсветкой на 64 цвета.


Под капотом Infiniti QX65 размещен инновационный 2,0-литровый турбированный двигатель VC-Turbo, выдающий 268 л. с. и 389 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Все комплектации автомобиля оснащаются интеллектуальной системой полного привода уже в базовой версии.

Производитель оснастил новый кроссовер широким спектром систем безопасности и электронных ассистентов. Среди них — система автономного управления ProPILOT Assist 2.1, доступная в ряде комплектаций.

