Редчайший AMC AMX Super Stock: в гараже обнаружен один из 52 экземпляров за 19,5 млн рублей

В городе Анн-Арбор, штат Мичиган, специалист по редким автомобилям Паркер Блубо наткнулся на уникальный экземпляр, который вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Речь идет о AMC AMX Super Stock 1969 года выпуска – настоящей легенде мира дрэг-рейсинга.

Уникальность находки заключается в том, что это всего лишь четвертый автомобиль из ограниченной серии, насчитывающей лишь 52 машины. Этот спорткар был создан исключительно для предварительных гонок и за 50 лет практически не покидал гаража, что позволило сохранить его в идеальном состоянии. Подобная сохранность делает машину крайне привлекательной для всех ценителей скорости и автомобильной истории.

История возвращает нас в конец 1960-х годов, когда компания AMC решила бросить вызов ведущим автопроизводителям на дрэг-рейсинговых трассах. Была выпущена ограниченная партия AMX Super Stock, оснащенная мощным двигателем V8 объемом 6,4 литра и стремительной трансмиссией. Эти автомобили сразу же стали объектом вожделения среди гонщиков и коллекционеров, а их история окутана множеством интересных фактов.

Найденная в Мичигане модель на протяжении всего времени находилась у одного владельца, который бережно следил за ее подлинностью. Кузов, салон и даже технические жидкости сохранились в превосходном состоянии. Среди сохранившихся экземпляров именно эта машина считается одной из лучших по уровню сохранности.

Появление такого автомобиля на рынке вызвало настоящий фурор. На аукционе за редкую модель просят около 19,5 млн рублей. Несмотря на то, что современные гиперкары могут стоить дороже, им сложно соперничать с этой уникальной атмосферой загадки и исторической значимости. Эта история служит напоминанием: в забытых гаражах могут скрываться настоящие сокровища.

Источник. Фото – YouTube/Backyard Barn Finds.