Обновленный двигатель: что изменилось в легендарной «Ниве»

АвтоВАЗ успешно завершил производство еще одного экспериментального автомобиля LADA Niva Legend с двигателем ВАЗ-11182 мощностью 90 лошадиных сил. Данную информацию получил из инсайдерского источника Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте» портал «Автоновости дня» во вторник, 7 октября.

По данным источников, новый внедорожник был собран на прошлой неделе. Это уже третий прототип «Нивы» с таким двигателем; два предыдущих были отправлены на испытания на полигон в Сосновке.

"Как сообщал генеральный директор ОАО „АвтоВАЗ“ Максим Соколов, планами автопроизводителя является переход на использование более современных двигателей у автомобилей серии Niva к 2025 году", — напомнили в Avtograd News.

Следует отметить, что первые две модели внедорожников с двигателем мощностью 90 л.с. были выпущены в Тольятти еще летом прошлого года. Тогда стало известно, что для установки нового двигателя пришлось вносить изменения в моторный отсек и заново крепить его к кузову. Для массового производства подобных автомобилей потребуется разработка новых деталей кузова, утверждают источники.

Ранее появилась информация, что новую модель LADA Niva Sport впервые заметили на дорогах города. Оказалось, что это был серийный автомобиль, обладающий большей мощностью по сравнению со всеми предыдущими прототипами.