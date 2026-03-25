Семиместная Skoda Kodiaq снова доступна в России: актуальные цены

На российском рынке вновь появились автомобили Skoda чешского производства, которые ранее официально поставлялись в страну и отличались высоким качеством сборки. На этот раз внимание покупателей привлек семейный кроссовер Skoda Kodiaq второго поколения. Как сообщили «Автоновости дня», такие автомобили теперь доступны на одном из онлайн-классифайдов по цене от 5 800 000 рублей.

Один из семиместных Skoda Kodiaq предлагается в Санкт-Петербурге по указанной цене с учетом всех новых требований по уплате утилизационного сбора. Модель представлена в комплектации Selection Plus, которая включает в себя матричные фары, систему бесключевого доступа, кожаный салон с атмосферной подсветкой, цифровую приборную панель, трехзонный климат-контроль, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto на русском языке, а также подогрев и вентиляцию сидений, массажную функцию для передних кресел, проекционный дисплей, систему кругового обзора с парктрониками, 19-дюймовые литые диски и ряд других современных опций.

Еще один экземпляр Skoda Kodiaq в исполнении SportLine Plus предлагается в Петербурге за 5 850 000 рублей. В Оренбурге аналогичная версия кроссовера стоит 5 900 000 рублей, а в столице — минимум 5 927 000 рублей за новую машину второго поколения.

Также подобные автомобили выставлены на продажу в других городах страны: в Тюмени — за 5 950 000 рублей, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде — по 6 050 000 рублей, в Перми — 6 100 000 рублей, в Набережных Челнах — 6 190 000 рублей, а в Самаре стоимость достигает 6 290 000 рублей. Всего в продаже насчитывается более 100 таких кроссоверов Skoda Kodiaq.



По техническим характеристикам и заводской русификации интерфейсов можно сделать вывод, что практически все новые Skoda Kodiaq второго поколения поступают в Россию из Казахстана. Машины оснащаются 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 190 л. с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и системой полного привода. Именно этот вариант представлен на российском рынке без альтернатив.

В Самаре, помимо бензиновой версии, предлагается также дизельный вариант Skoda Kodiaq с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 193 л. с., той же трансмиссией DSG и полным приводом. Цена такого автомобиля начинается от 8 490 000 рублей.

Между тем ситуация с другими моделями марки остается напряженной. В частности, практически полностью исчезли с рынка новые Skoda Rapid. Некогда популярный и доступный лифтбек, который еще недавно входил в число лидеров продаж, теперь представлен лишь в единственном экземпляре по цене 2 300 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев