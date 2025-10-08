Aston Martin DB6 1967 года Джимми Карра превратили в электрокар

В мире автомобильных преобразований все чаще появляются уникальные проекты, способные удивить даже самых искушенных ценителей. На этот раз объектом внимания стал знаменитый Aston Martin DB6 1967 года выпуска, ранее принадлежавший известному британскому комику и телеведущему Джимми Карру. Теперь этот классический автомобиль получил вторую жизнь — в качестве полностью электрического транспортного средства.

Преобразованием легенды занималась компания Electrogenic из Оксфорда, Великобритания. Специалисты фирмы успешно реализовали проект по полной электрификации автомобиля, представив его на престижном мероприятии Salon Privé. Здесь обновленный Aston Martin сразу привлек внимание поклонников ретро-автомобилей и современных технологий.



Фото: Carsweek.ru

Компания Electrogenic давно известна своими инновациями в области электрических рестомодов. Британцы специализируются на конвертации классических моделей в электрокары, при этом тщательно сохраняя оригинальный облик машин. В их портфолио — такие проекты, как Porsche 356, DeLorean DMC-12 и Mazda MX-5. Среди последних работ — электрификация 1929 Rolls-Royce Phantom II по заказу актера Джейсона Момоа. Подобные проекты демонстрируют, что Electrogenic успешно объединяет традиции и современные технологии.



Фото: Carsweek.ru

Особенностью этой конверсии стала ее полная обратимость — кузов и шасси Aston Martin DB6 не подверглись сверлению, резке или сварке. Оригинальный 4-литровый рядный шестицилиндровый двигатель уступил место аккумуляторным батареям на базе литий-ионной технологии. Дополнительные элементы питания были интегрированы в пространство, где ранее располагался топливный бак.

Общая емкость батарей составляет 60 кВт·ч, что обеспечивает запас хода свыше 150 миль без подзарядки. Электромотор мощностью 200 л.с. приводит в движение задние колеса, обеспечивая крутящий момент 310 Нм практически с места.

Впечатляющие технические характеристики позволяют автомобилю разгоняться с 0 до 60 миль в час за 6,5 секунды. Максимальная скорость превышает 90 миль в час. Electrogenic также предлагает вариант с двигателем на 280 л.с. и с крутящим моментом 50 Нм, при котором время разгона сокращается до 4,5 секунд.

Водителю доступны режимы "Эко" и "Спорт" — первый позволяет экономить заряд, второй раскрывает весь потенциал автомобиля. Зарядка осуществляется через стандарт CCS мощностью 100 кВт или посредством домашней настенной станции.



Фото: Carsweek.ru

Руководство Electrogenic отмечает, что проект по переоборудованию Aston Martin Джимми Карра стал предметом особой гордости. По мнению представителей компании, подобная модернизация позволяет сохранить атмосферу оригинала, при этом обеспечивая современный уровень надежности и экологичности. Электрифицированный DB6 сочетает мощность с изысканным стилем, оставаясь центром внимания и доставляя удовольствие от управления.

Узнать больше о необычном автомобиле можно на выставке Salon Privé, которая проходит в Бленхеймском дворце (Оксфордшир) до 31 августа 2025 года. Для поклонников автокультуры это уникальная возможность увидеть, как классические модели обретают новое будущее благодаря современным технологиям.

Источник: motoringresearch.com. Фото: motoringresearch.com.