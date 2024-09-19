Медленные водители в левом ряду — нарушители. У Nissan есть план, как с ними бороться.

Nissan ProPilot 2.1 включает напоминания о смене полосы после обгона.

Система предлагает управление без использования рук, но смена полосы требует вмешательства водителя.

Система появится на новом Rogue 2025, но вскоре будет доступна и для других моделей Nissan и Infiniti.

Сдвигаться вправо после обгона не только общий признак вежливости на дорогах Америки. Во многих местах это закреплено законом. Но это не остановило водителей, которые не внимательны к другим участникам движения, от заезда на левую полосу и оставания там, либо обгоняют другие автомобили очень медленно на протяжении нескольких миль, либо вообще не обгоняют. В лучшем случае это приводит к раздражению и заторам. В худшем случае это может вызвать аварию.

Компания Nissan осознает эту проблему. Поэтому в новейшую версию технологии помощи водителю ProPilot компании будет включена простая функция, которая, честно говоря, удивляет тем, что не была введена ранее. После завершения обгона с активированным ProPilot 2.1 водители получат дружественное напоминание о смене полосы. Это действительно настолько просто? Да, так оно и есть.

Фото: Motor1.com

К сожалению, технология Nissan (или любая другая доступная в настоящее время система помощи водителю) не возьмет на себя ответственность и не перестроит вас, если вы не обращаете внимание на движение сзади. Но даже у лучших из нас бывают моменты отвлеченности, и напоминание о смене полосы - это простая и, надеемся, эффективная мера. Однако она работает только при активированном ProPilot 2.1.

Система постепенно внедряется для моделей Nissan и Infiniti. Она дебютирует на Rogue 2025, предлагая управление без использования рук на определенных участках хайвея. Представитель Nissan подтвердил, что она также будет доступна на новом Armada и Infiniti QX80. Следует отметить, что хотя управление без использования рук является частью системы, смена полосы требует вмешательства водителя. Это означает, что уведомление будет отправлено, пока функционирует ProPilot 2.1, будь то без использования рук или иным образом. Надеемся, что другие производители автомобилей последуют примеру собственных систем помощи водителю. Простое напоминание может сделать многое.

Что касается Nissan, ProPilot 2.1 уже доступен как опция за $3,200 для Rogue 2025, предлагается на уровнях оборудования SL и выше.