Leapmotor готов пожертвовать оценкой безопасности Euro NCAP ради улучшенного опыта вождения

Когда системы помощи водителю (ADAS) в новых автомобилях кажутся скорее помехой, чем помощью из-за отвлекающих, сбивающих с толку или вообще раздражающих элементов, вы чувствовали такое? Мы иногда это замечаем, и глава маркетинга компании Leapmotor, кажется, разделяет это мнение, основываясь на высказываниях, которые он сделал о ADAS в интервью с Auto Express.

Франческо Джакалоне, руководитель европейского отдела маркетинга Leapmotor и человек, ответственный за опыт клиента, сказал нам, что он был бы готов пожертвовать высокими оценками безопасности Euro NCAP – которые зарабатываются частично за счет того, что компании запихивают в новые автомобили как можно больше технологий помощи водителю – во имя лучшего, менее стрессового опыта вождения.

«Получение оценок Euro NCAP не всегда будет дешевым и не всегда будет легким для достижения», – сказал он. «Так что в какой-то момент может возникнуть компромисс – не достичь [максимального] рейтинга NCAP, но предоставить обещание нашего бренда, которое заключается в предоставлении технологий, облегчающих жизнь, по доступной цене».

«Может быть, нам нужно пожертвовать одной звездой, чтобы предложить правильный продукт клиенту, с полным набором полезных технологий, облегчающих жизнь?» – добавил он. «Это может быть правильным выбором».