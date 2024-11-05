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Легковые автомобили опередили грузовики в продажах впервые с конца марта 2022 года

44-я неделя 2024 года (с 28 октября по 3 ноября) оказалась насыщенной событиями в автомобильной индустрии.
РедакцияР
Редакция
05.11.2024, 13:32·1 мин
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Фото: Autostat.ru

44-я неделя 2024 года (с 28 октября по 3 ноября) оказалась насыщенной событиями в автомобильной индустрии. Согласно данным экспертов агентства "АВТОСТАТ", в этот период отмечено увеличение объема продаж новых легких коммерческих автомобилей (LCV) по сравнению с грузовиками.

Аналитика показывает, что на прошлой неделе было реализовано 3283 единицы LCV, в то время как грузовиков было продано 2741 штука. Следует отметить, что последний раз превосходство легкой коммерческой техники было зафиксировано в 12-й неделе 2022 года (с 21 по 27 марта).

Начиная с 13-й недели 2022 года (с 28 марта по 3 апреля), еженедельный объем продаж грузовиков был стабильно выше, чем у LCV. Это значительное изменение в тенденции произошло впервые за последние более чем 2,5 года.

Источник

Авторынок россии (130)Продажи (286)Грузовые автомобили (37)Легкие коммерческие автомобили (44)

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