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Способы запуска и двигательного торможения: какие еще привычки водителей могут быть вредны для роботов.

Внимание водителям! При движении в условиях пробок или заторов не стоит переводить автомобиль с автоматической коробкой передач в нейтральное положение после остановки.
РедакцияР
Редакция
21.11.2024, 09:21·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Внимание водителям!

При движении в условиях пробок или заторов не стоит переводить автомобиль с автоматической коробкой передач в нейтральное положение после остановки. Это действие может привести к серьезным последствиям, так как постоянное переключение режимов приведет к нагреву фрикционов и, в конечном итоге, к поломке.

Автопроизводители предусмотрели особенности работы коробок передач в условиях пробок. Например, "робот" размыкает сцепление при остановке, что позволяет избежать перегрева и обеспечивает плавную езду без лишних рывков.

Если вы регулярно используете торможение двигателем на автомобиле с роботизированной коробкой передач, будьте готовы к тому, что диски сцепления будут страдать при переключении передачи с повышенной на пониженную. Такой стиль вождения может продлить срок службы тормозных колодок, но существенно сократит ресурс коробки передач.

Для тех, кто предпочитает динамичную езду, стоит помнить об особенностях работы системы Launch Control. Не стоит пытаться имитировать ее работу, зажимая одновременно педали тормоза и газа. Это может привести к выходу из строя коробки передач уже после первой попытки.

Избегайте лихачества за рулем! Чрезмерно динамичное вождение может привести к преждевременной поломке роботизированной коробки передач. Такие коробки хуже охлаждаются, поэтому излишняя нагрузка может привести к их перегреву и, как следствие, к поломке.

Не рекомендуется преодолевать сложные препятствия на автомобиле с автоматизированной коробкой передач. Диски сцепления могут пробуксовывать при включении нужной скорости, что негативно скажется на работе коробки. Излишняя нагрузка и повышенная температура могут привести к быстрому выходу коробки из строя.

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