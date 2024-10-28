Ландо Норрис: Я предвидел, что ждать от Макса

Ландо Норрис финишировал вторым в Гран При Мехико после захватывающей борьбы с Максом Ферстаппеном на первых кругах и Шарлем Леклером на последних. Во время поединка с Ферстаппеном пилот команды McLaren дважды покидал границы трассы, что послужило поводом для наказания гонщика Red Bull со стороны судей. После заезда Норрис поделился своими впечатлениями, отметив, что ожидал такого поведения от представителя Red Bull Racing.

Оскар Пиастри сумел отыграться после неудачной квалификации и заработал четыре ценных очка, финишировав на восьмой позиции.

Ландо Норрис (2-й): «Это была очень сложная гонка. В начале пришлось приложить максимум усилий, чтобы сохранить позицию и избежать столкновений. Великолепное вождение продемонстрировал Карлос, поэтому мои поздравления ему и команде Ferrari. Я старался выжать все до последней капли.

Я знал, что ожидать от Макса. Хотя я не хотел допускать подобных ситуаций, уважаю его как гонщика, но был готов к такому развитию событий. По моему мнению, его вождение было не слишком чистым, однако удалось избежать столкновения и провести отличную гонку.

Я сконцентрировался и делал все возможное. Команда отработала безупречно. Возможно, ближе к финишу у нас была самая быстрая машина на трассе. Мы собираемся продолжать наступать».

Новость дополняется