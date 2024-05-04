Ландо Норрис признался: я был слишком агрессивен

Оба пилота McLaren преуспели в отборочных заездах, предшествующих спринту, но финальный этап оказался для них разным. Ландо Норрис занял лишь 9-е место и признал, что слишком усердствовал.

Ландо Норрис (9-е место): «Я слишком агрессивно атаковал. Машина вела себя отлично, но, честно говоря, я совершил глупые ошибки в первом повороте, и они меня погубили.

Жаль, потому что команда проделала отличную работу, а улучшения показали свою эффективность. Я был доволен всем. Темп был хороший. Возможно, McLaren был одним из самых быстрых, поэтому результат меня разочаровал. Но я постараюсь восстановиться завтра».

Оскар Пиастри (6-е место): «Полагаю, у всех возникли сложности на заключительном этапе отборочных заездов. Не уверен, возможно, трасса изменилась, или мы переоценили работу мягких шин.

Мой круг был довольно плохим, но я сумел показать шестое время. Видимо, у всех были проблемы. К примеру, Ландо установил лучшее время на Medium шинах во второй сессии».

Ситуация выглядит странно, но я принимаю результат. В спринте будет нелегко, однако не из-за износа покрышек – похоже, резина справляется с нагрузками, хоть и погода жаркая. Я не волнуюсь из-за шин, и думаю, что нас ждет увлекательный спринт, так как многие соперники начнут не с самых привычных позиций, кто-то добился стабильности в работе машины».