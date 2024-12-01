Ландо Норрис признался: "Я разочаровал свою команду"

В последней гонке в Катаре команда McLaren была близка к победе в Кубке конструкторов, однако разрыв с ближайшим преследователем Ferrari сократился до 21 очка. Наилучшим результатом для McLaren стала третья позиция гонщика Оскара Пиастри. Его напарник Ландо Норрис, долю которого выпала активная борьба за победу на большей части дистанции, получил штраф в 10 секунд «Стоп-Гоу» за нарушение скоростного режима при показе желтых флагов. После финиша Норрис сам признал свою вину, отметив, что допустил ошибку, подведя команду.

Оскар Пиастри (3-е место): «Гонка была непростая. Соперники впереди держали одинаковый темп, поэтому было сложно приблизиться и воспользоваться DRS. Даже на дистанции, где можно было использовать DRS, я был слишком далеко, чтобы совершить атаку.

У меня случились несколько интересных поединков с Шарлем Леклером. Конечно, приятно стать обладателем почётного третьего места, но признаюсь, что на этих соревнованиях мы расчитывали на лучший результат.

Что касается штрафа Ландо, то я не уверен в причинах, но очевидно, что наказание оказалось слишком строгим. Нас ждёт захватывающий финал сезона. Я уверен, что мы проявим себя сильно. Мы сделаем всё возможное, чтобы достичь того результата, к которому мы стремимся».

Ландо Норрис (10-е место): «Откровенно говоря, я не понимаю, что я сделал не так. Видимо, я не успел снизить скорость на участке с желтыми флагами. Я не новичок, и если бы заметил, что на трассе воспрещённые флаги, то бы обязательно замедлил темп.

Мне не ясно, либо я их не заметил, либо допустил глупость, но в правилах чётко сказано, что если не сбросишь скорость под желтыми флагами, то получишь наказание. Так что штраф был справедливым.

Ясно, что мы упустили сегодня некоторые возможности. Команда предоставила мне хороший автомобиль, и я им благодарен. Мне жаль, что мои выступление обернулось безочно рабочим результатом и я не принёс коллективу те очки, которые заслужили. Я усложнил команде задачу. Они справились отлично, а я, к сожалению, подвёл их».