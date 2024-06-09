Ландо Норрис доволен третьим местом.

Гонщики McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли второй ряд стартового поля Гран При Канады, показав третье и четвёртое время. В команде довольны результатом и рассчитывают подняться на подиум в гонке.

Ландо Норрис (3-й): «Я очень рад! В первую очередь мои поздравления мистеру Расселлу. Он быстр весь уик-энд, поэтому я поздравляю его и Mercedes.

Я доволен третьим местом. Когда отрывы настолько минимальные, то всегда думаешь, мог ли я выжать немного больше из машины? Но третье место – хороший результат для нас. Я рад и с нетерпением жду гонку.

Мы любим приезжать в Монреаль как раз из-за таких сессий. Половину времени ты думаешь, что разобьёшь машину, но затем проезжаешь хороший круг и оказываешься третьим. Приятное чувство».

Новость дополняется