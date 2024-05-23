Ландо Норрис: Перед нами много интересного

Гонщик McLaren Ландо Норрис с нетерпением ожидает старта Гран При Монако, полагаясь на силу своей команды.

«Думаю, что наряду с Ferrari, мы – одна из немногих команд, которая стабильно сражается двумя машинами в квалификации и гонке. У многих команд этого нет – один парень, проезжает отличные круги и проводит хорошую гонку, а второй – не очень», - подчеркнул Норрис.

Пилот выразил уверенность в том, что их сильная сторона заключается в том, что обе машины McLaren всегда находятся в верхней части таблицы. Это дает возможность настойчиво конкурировать с Ferrari.

«Сейчас я уступаю Максу около 60 очков. Перед нами еще долгий путь, чтобы подняться на их уровень. Однако мы просто фокусируемся на каждом этапе, чтобы достичь максимального результата. Когда все компоненты сложатся, мы сможем бороться за вершину», - добавил Норрис.

Пилот также отметил, что команда потеряла много очков в начале сезона, но сейчас за спиной лишь треть гонок, и впереди еще много возможностей для улучшения результатов.