Ландо Норрис: "В целом я доволен результатом"

Гонщики команды McLaren заняли третье и четвертое места на Гран-при Сингапура, что позволило коллективу досрочно завоевать Кубок конструкторов за шесть этапов до завершения сезона. Однако старт гонки был отмечен инцидентом: Ландо Норрис обогнал Оскара Пиастри, и между машинами произошёл контакт, что заметно повлияло на настроение австралийского пилота.

Ландо Норрис, занявший третью позицию, поделился своими впечатлениями: «Самочувствие после гонки неплохое, я могу снова выйти на старт! (смеётся) Конечно, гонка была тяжёлая, а Макс Ферстаппен не допустил ни единой ошибки. Вне зависимости от того, хорошо или плохо я себя чувствовал, выложился я полностью и ехал вплотную за его машиной.»

Британский гонщик отметил, что у него были определённые шансы в борьбе, когда удавалось догонять соперников и вступать в небольшие дуэли, однако обгон был крайне затруднён из-за высокого темпа. По словам Норриса, ему бы хотелось приблизиться к Джорджу и попытаться оказать на него давление, но в целом результатом он остался доволен, особенно учитывая возможность отыграть несколько позиций. Победа McLaren в Кубке конструкторов также стала для него значимым событием.

Комментируя контакт с Оскаром Пиастри на первом круге, Ландо подчеркнул, что в тот момент трасса оставалась мокрой и скользкой. Он занял внутреннюю траекторию и был вынужден корректировать скольжение машины. По его мнению, это был пример обычной борьбы на трассе.

Оскар Пиастри, занявший четвертое место, признал, что гонка была сложной, а события первого круга прошли для него не лучшим образом. Он отметил, что пока не видел видеозаписи инцидента и основывается только на собственных впечатлениях из кокпита. Пиастри добавил, что для команды этот вечер стал отличным результатом, который стал итогом многолетнего труда всего коллектива McLaren. Он выразил гордость за свою команду.

Австралийский пилот не считает, что Ландо Норрис намеренно допустил контакт, однако подчеркнул, что столкновение всё же произошло, и ему предстоит изучить видеозаписи, чтобы разобраться в деталях инцидента. Пиастри также отметил необходимость сделать выводы по итогам уик-энда и определить направления для дальнейшего прогресса.