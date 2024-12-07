Результаты McLaren в последней квалификации сезона вызывают восхищение: Ландо Норрис и Оскар Пиастри доминировали, завоевав первую строку старта и выполнив все запланированные задачи на субботних заездах.

Ландо Норрис, занявший первую позицию, поделился своими впечатлениями: "День выдался идеальным для нашей команды! Мы знали, что у нас хороший потенциал, и в конечном итоге смогли показать наши возможности. Завершить день на первой строчке старта – это как раз то, что нам нужно".

Пилот McLaren также отметил важность опережения Ferrari и выразил надежду на успешный финиш в гонке: "Наша основная цель - опередить Ferrari и сделать это на высшем уровне. Я хочу победить в гонке. Мы сосредоточены на том, чтобы продолжать работать усердно и не терять фокус. Завтра у нас есть все шансы на успех, и мы надеемся на лучший результат. Большое спасибо всей команде за проделанную работу!"

История продолжится...