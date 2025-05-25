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Ландо Норрис исполнил мечту!

Ландо Норрис победил в Гран При Монако, осуществив детскую мечту. Гонка была напряженной, но радость от победы несравненна. Леклер и Ферстаппен оказались в проигрыше. Норрис очень доволен результатом.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.05.2025, 18:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

Ландо Норрис выиграл заезд на Гран При Монако и отметил, что его главная мечта, связанная с этой гонкой, наконец-то осуществилась. После победы Норрис не скрывал радости и поделился своими впечатлениями.

Ландо Норрис (1-й): «Настрой отличный! Гонка оказалась долгой и изнурительной, но мы получили колоссальное удовольствие! Почти на всей протяженности я смог находиться в атаке. Но на последней четверти трассы пришлось поволноваться: Шарль Леклер давил на меня, а впереди был Макс Ферстаппен. В итоге мы победили в Монако. Как именно – вопрос уже не такой уж важный.

Этот уик-энд стал для меня прекрасным, ведь я всегда мечтал о победе на этой трассе, и вот моя мечта сбылась. Хотя в самом конце было немного сложнее: я чувствовал, что контролирую ситуацию в гонке, но Макс постепенно уменьшал скорость, а Леклер приближался.

Пришлось немного отпустить Ферстаппена, чтобы в нужный момент снова ускориться. На мой взгляд, мы справились с гонкой достойно, я очень рад, наша команда также в восторге, так что сегодняшний вечер обещает быть просто замечательным!»

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Источник

Ландо Норрис (122)McLaren (279)

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