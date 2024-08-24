Ландо Норрис доминировал на квалификации Гран-при Нидерландов

В субботу, 24 августа, состоялась квалификация к Гран-при Нидерландов. Событие проходило после долгого месячного перерыва, что добавило интереса к протекающей ситуации. Однако лишь вторая часть свободных заездов прошла в сухих условиях, что сделало квалификацию еще более увлекательной.

В ходе квалификации, которая началась на сухой трассе, к ее завершению все же нависла угроза дождя. Логан Сарджент, уступивший 20-е место, показал неудовлетворительный результат в третьей практике, разбив свой болид. Самой медленной командой стала "Кик Заубер", где Валттери Боттас и Гуанью Чжоу заняли 18-е и 19-е места соответственно. Более того, Боттас опередил своего партнера более чем на секунду. Эстебан Окон на "Альпин" стартует позади них, поскольку у французской команды не было высокого темпа. Даниэль Риккардо также не смог пройти в следующий этап, что делает каждую гонку для австралийца решающей.

Во втором сегменте квалификации произошли сразу две неожиданности. Карлос Сайнс на "Феррари" лишь 11-й, в то время как испытывал трудности с болидом на тренировках, что могло повлиять на его результат. Льюис Хэмилтон показал провальный результат, стартуя с 12-ой позиции, хотя у него был потенциал для борьбы в ТОП-5. Юки Цунода начнет гонку за Хэмилтоном, а за ним двое гонщиков "Хаас" - Нико Хюлькенберг опередил Кевина Магнуссена. В третьем сегменте борьба за поул-позицию развернулась между гонщиками "Макларена" и Максом Ферстаппеном.

После первой попытки лидировали Ландо Норрис, Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен. Однако вторая попытка принесла успех Максу, который обошел Норриса, но британец все же смог завоевать поул с заметным отрывом - 0,356 секунды.

Оскар Пиастри оказался третьим, отстав на полсекунды от своего напарника. Георгий Расселл занял четвертое место. Начиная гонку пятым и шестым будут Серхио Перес и Шарль Леклер - форма "Феррари" на один круг далека от идеала. Фернандо Алонсо финишировал седьмым, заявив по радио, что извлек максимум из своего болида. Рядом с испанцем начнет гонку Алекс Албон, что свидетельствует об успешной работе обновлений на "Уильямсе". Замыкают ТОП-10 Лэнс Стролл и Пьер Гасли. Ожидается, что завтрашняя гонка пройдет при сухой погоде, и Макс Ферстаппен, вероятно, попытается атаковать Норриса с самого старта, учитывая более лучший темп "Макларена".

Фото: Carsweek.ru

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