В McLaren оценили итоги квалификации в Лас-Вегасе. Ландо Норрис начнёт гонку с четвёртой позиции, а Оскар Пиастри — седьмой.

Ландо Норрис (4-й): «В целом, я доволен своим кругом. Не думаю, что мог добиться от машины большего. Машина эффективна в поворотах, новинки работают именно так, как мы ожидали. Наша главная проблема – нехватка скорости на прямых, особенно на последнем секторе. Нужно найти причину.

Сложно предсказать ход завтрашней гонки – в этот уик-энд мы провели только одну тренировку на сухой трассе, но из-за нехватки скорости на прямых обгонять будет сложно. Я не буду строить прогнозов – постараемся добиться большего с той машиной, что у нас есть».

Оскар Пиастри (7-й): «Не думаю, что мы могли добиться большего, поэтому вполне доволен. Конечно, хотелось бы добиться большего, особенно с учётом моего штрафа.

В финале квалификации поведение машины изменилось. Я был уверен, что она позволит добиться большего, но баланс неожиданно изменился, да и слипстримом не удалось воспользоваться.

Обгонять будет сложно, но можно – посмотрим, что в итоге получиться. Ночью мы всё проанализируем и настроим машину так, чтобы завтра совершить как можно больше обгонов. Должно быть интересно».