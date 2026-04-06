Ландо Норрис рассказал, кто его четыре любимых гонщика

Команда McLaren опубликовала видеоролик, в котором Ландо Норрис поделился своим личным рейтингом четырёх лучших гонщиков Формулы 1 всех времён. Примечательно, что действующий чемпион мира включил в этот список только тех спортсменов, с которыми знаком лично.

В своём обращении Ландо Норрис отметил: «Итак, вот четвёрка моих любимых гонщиков Формулы 1 всех времён. Начнём с двух британцев. На самом деле, это Дженсон Баттон и Льюис Хэмилтон. Я за них болел в детстве, и они были для меня примером. Так что двое британцев, двое невероятных гонщиков, оба выступали за McLaren, и они двое моих фаворитов.»

Ландо признался, что определиться с третьей и четвёртой позицией было сложнее, однако он сделал выбор в пользу тех, чьи выступления оказали на него влияние в юные годы. Третьим в списке оказался Себастьян Феттель. «Просто потому, что он классный парень», – пояснил Норрис.

Гонщик McLaren вспомнил, как на старте своей карьеры наблюдал за триумфами Феттеля в составе Red Bull. Эти успехи произвели на него большое впечатление. Норрис отметил эмоциональность Себастьяна и его уникальный стиль, который выделял его среди других пилотов.

Четвёртое место в личном топе Ландо занял Фернандо Алонсо. По словам пилота, он вырос, следя за выступлениями испанца, а познакомился с ним в начале своей работы в McLaren, когда Алонсо защищал цвета этой команды. «Он отличный человек, приятный в общении, и у меня с ним отличные отношения», – добавил Норрис.

Таким образом, Ландо Норрис выбрал четверых выдающихся гонщиков, которых объединяет не только мастерство на трассе, но и личные качества.