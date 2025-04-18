Главная Новости Лидером во второй тренировке стал Ландо Норрис.
Новости

Лидером во второй тренировке стал Ландо Норрис.

Медленный старт для Бортолето, Норрис лидирует на трассе в Джидде. Обзор ключевых моментов второй части свободных заездов перед квалификацией и гонкой.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.04.2025, 21:13·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Во второй части свободных заездов в Джидде царили идеальные условия для гонок. Солнце село, жара уступила место прохладе, а ветра почти не было. Температура трассы снизилась, предвещая аналогичные условия на квалификации и гонке. Команды активно работали над настройками, проверяли шины, не теряя ни минуты времени.

Однако, у машины Бортолето была обнаружена утечка топлива, и он не смог выехать на трассу, упустив важную тренировку для новичка Sauber.

Pirelli снова предоставили командам жёсткие компаунды: С1 (Hard), С2 (Medium) и С3 (Soft). Большинство гонщиков начали сессию на Medium, который, вероятно, станет основным выбором для гонки.

Сессия была насыщена инцидентами – многие выезжали за пределы трассы, некоторые коснулись барьеров. Трафик также создавал неприятности, заставляя гонщиков маневрировать. Несмотря на увеличение скоростей, риск тоже рос, и несколько гонщиков прикоснулись к барьерам, но обошлись без серьезных повреждений.

Недалеко от окончания сессии Юки Цунода разбил машину, врезавшись в стену. Гонщик Red Bull остался невредим, но его машину пришлось эвакуировать. Сессию смогли возобновить буквально за минуту до завершения.

Лидерами второй сессии стали Ландо Норрис, показавший лучшее время 1:28.267, и его напарник по команде.

Третье место занял Макс Ферстаппен, который отстал на 0,280 секунды от первого места.

В первой части свободных заездов также произошло много интересного. Вот только лучшее время показал Пьер Гасли.

Погода во время первой тренировки доставила гонщикам немало хлопот - асфальт нагрелся до 50 градусов, сильный ветер сделал круги непредсказуемыми. Однако, удалось обойтись без серьезных происшествий, хотя мелкие инциденты все же случались.

Неутомимые команды и гонщики продолжают работу, готовясь к квалификации и гонке, чтобы покорить требовательную гонку в Джидде.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация