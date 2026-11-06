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Ландо Норрис готов к любым погодным условиям…

Ландо Норрис рассказал о прогнозе с дождями в Интерлагосе, новинках McLaren и надеждах на улучшение результата после позитивного выступления в Мексике.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.11.2026, 00:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Ландо Норрис ожидает переменчивую погоду на трассе в Интерлагосе и считает, что дождь может стать интересным испытанием для команды.

Ландо Норрис: «В пятницу прогноз обещает нормальную погоду, в субботу дожди, а в воскресенье что-то среднее. Вероятно, в этот уик-энд мы поработаем в самых разных условиях. Я не знаю, как машина ведёт себя на мокрой трассе, у меня нет ни малейшего представления, но есть ощущение, что в последние несколько уик-эндов мы немного сократили отставание.

Это совсем другая трасса, нам ещё предстоит понять, подходит ли она нашей машине. Но если мы сохраним динамику последних недель, то можем надеяться на хороший результат независимо от погоды.

Мне всегда нравилось выступать в Интерлагосе, и я думаю, что после Мексики у нас есть повод для оптимизма. Мы привезли несколько новинок и верим, что сможем добиться некоторых улучшений. Надеюсь, это будет ещё один шаг в правильном направлении.

Не знаю, станет ли от этого легче пилотировать нашу машину. Возможно, это ещё больше осложнит управление, но я жду, что машина станет эффективнее и быстрее».

Источник

Ландо Норрис (393)McLaren (919)

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