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Land Rover Freelander готовится к возвращению на трассу, но Великобритании придется подождать.

Адриан Марделл из Jaguar Land Rover раскрыл планы по новым электромобилям Freelander для китайского рынка с выходом в Великобританию. CJLR готовится к выпуску новых SUV на основе архитектуры Chery. Первая модель ожидается к концу 2026 года.
РедакцияР
Редакция
14.05.2025, 12:22·2 мин
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Фото: autoexpress

Генеральный директор Jaguar Land Rover Эдриан Марделл более подробно рассказал о планах по бренду Freelander, объявленных в прошлом году. Ожидается, что знакомое название будет возрождено для целого ряда совершенно новых электромобилей, специально разработанных для китайского рынка, но в конечном итоге они также появятся в Великобритании.

Land Rover представил Freelander в 1997 году как стильный компактный внедорожник, который был заменен моделью Discovery Sport в 2016 году. В то же время в Китае JLR сотрудничает с автомобильным гигантом Chery - владельцами Omoda и Jaecoo - уже более десяти лет, и надеется, что эти предстоящие Freelander EVs оживят эту совместную деятельность.

Сотрудничество - Chery Jaguar Land Rover (CJLR) - использует индивидуальные сильные стороны обеих компаний, используя производственные и развивающие ресурсы и масштаб Chery, а также дизайн и наследие Land Rover. В настоящее время CJLR выпускает китайские версии моделей Range Rover Evoque с удлиненной колесной базой, Jaguar XE и Jaguar XF, а также Discovery Sport, но эти автомобили будут заменены новыми моделями под брендом Freelander.

Все новые автомобили будут внедорожниками, построенными на лицензии, и, несмотря на использование названия Freelander, будут основаны на собственной электромобильной архитектуре Chery. Марделл сообщил журналу Auto Express, что первая из новых моделей будет представлена к концу 2026 года.

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