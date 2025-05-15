Обновление Land Rover Discovery: появление специальных версий Gemini и Tempest

Автопроизводитель Land Rover представил небольшие обновления для модели Discovery на 2026 модельный год, внесены изменения в цветовую гамму и варианты колес, а также добавлены две новые эксклюзивные специальные версии. Цены на MY26 начинаются с £64,810, и весь модельный ряд теперь доступен исключительно с дизельным двигателем D350 с мягкой гибридной системой на всех моделях.

Новые специальные версии, названные Gemini и Tempest, добавляют уникальный стиль и улучшения в отделке среднего и верхнего уровня модельного ряда. Первая из них - Gemini за £72,505, включает в себя новые 21-дюймовые колеса и опцию краски Sedona Red, доступную только для этой модели.

Внутри предусмотрено множество дополнительных функций, таких как холодильный ящик в центральной консоли, держатели для планшетов на втором ряду и трехзонная система климат-контроля.

Фото: autoexpress

На вершине модельного ряда находится Tempest, цена которой начинается с £83,720, что делает ее самым дорогим вариантом Discovery на данный момент.

Эта модель базируется на существующей версии Metropolitan, но добавляет контрастную крышу и защитные пластины Petra Copper, а также двухцветные колеса того же оттенка. При желании колеса также можно выбрать в глянцевом черном цвете для более низкого контраста с основным цветом кузова, который покрыт матовой защитной пленкой на один из трех вариантов цвета.

Внутри Tempest нет ни одной детали, которая осталась бы без внимания - высококачественные отделочные материалы, такие как один из трех вариантов кожи Windsor для сидений, дверей и приборной панели, а также обтянутый кожей рулевой босс для увеличения уровня премиальности.

Фото: autoexpress

В остальном модельном ряду Land Rover добавлены несколько новых дизайнов колес различных размеров от 20 до 22 дюймов, а также новые пакеты аксессуаров, доступные для всех комплектаций.

Как упоминалось ранее, все модели Discovery теперь исключительно оснащены дизельным двигателем с мягкой гибридной системой D350, который передает мощность на способную полноприводную систему через восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию. Пиковая мощность составляет 345 л.с., а крутящий момент внушительные 700 Нм, позволяющие буксировать до 3,500 кг.

Основной модельный ряд Discovery будет продолжаться с версиями S, SE, HSE и Metropolitan, в дополнение к этим двум специальным версиям и коммерческим вариантам. Все они доступны для заказа уже сейчас.