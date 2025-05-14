Land Rover Defender помогает компании JLR достичь самых высоких показателей прибыли за десять лет

Автопроизводитель Jaguar Land Rover заработал £2.5 миллиарда чистой прибыли за последний финансовый год - самый высокий показатель за последние 10 лет, что означает увеличение прибыли на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом. Компания также установила рекордные продажи мощного внедорожника Land Rover Defender, с 115 404 новых моделей, улетевших из салонов за тот же период.

JLR сгенерировала £29 миллиардов выручки за 12 месяцев с конца марта прошлого года. В это же время, как и другие автопроизводители, ей пришлось преодолевать "глобальные экономические вызовы", в частности, 25-процентную пошлину, введенную президентом Дональдом Трампом на импортированные в США зарубежные автомобили, которая была объявлена еще в феврале.

Конечно, новость о рекордной прибыли JLR появилась всего на неделю позже заключения торговой сделки между Великобританией и США, которая снизит пошлину на первые 100 000 автомобилей, произведенных в Великобритании и отправленных за океан, до 10 процентов. Это приносит определенное облегчение автомобильной индустрии в Великобритании.

Это отличные новости для моделей Range Rover и Range Rover Sport, производимых в Солихалле в Мидленде, особенно учитывая, что первый в истории электрический Range Rover скоро поступит в продажу и уже собрал огромный список ожидания, насчитывающий около 62 000 потенциальных клиентов.