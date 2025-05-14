Главная Новости Land Rover Defender помогает компании JLR достичь самых высоких показателей прибыли за десять лет
Новости

Land Rover Defender помогает компании JLR достичь самых высоких показателей прибыли за десять лет

Рекордные прибыли Jaguar Land Rover, падение таможенных пошлин и ожидания нового Range Rover Electric. Great news!
РедакцияР
Редакция
14.05.2025, 11:51·2 мин
single
Фото: autoexpress

Автопроизводитель Jaguar Land Rover заработал £2.5 миллиарда чистой прибыли за последний финансовый год - самый высокий показатель за последние 10 лет, что означает увеличение прибыли на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом. Компания также установила рекордные продажи мощного внедорожника Land Rover Defender, с 115 404 новых моделей, улетевших из салонов за тот же период.

JLR сгенерировала £29 миллиардов выручки за 12 месяцев с конца марта прошлого года. В это же время, как и другие автопроизводители, ей пришлось преодолевать "глобальные экономические вызовы", в частности, 25-процентную пошлину, введенную президентом Дональдом Трампом на импортированные в США зарубежные автомобили, которая была объявлена еще в феврале.

Конечно, новость о рекордной прибыли JLR появилась всего на неделю позже заключения торговой сделки между Великобританией и США, которая снизит пошлину на первые 100 000 автомобилей, произведенных в Великобритании и отправленных за океан, до 10 процентов. Это приносит определенное облегчение автомобильной индустрии в Великобритании.

Это отличные новости для моделей Range Rover и Range Rover Sport, производимых в Солихалле в Мидленде, особенно учитывая, что первый в истории электрический Range Rover скоро поступит в продажу и уже собрал огромный список ожидания, насчитывающий около 62 000 потенциальных клиентов.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация