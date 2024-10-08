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Глава Lamborghini уверен, что электрокары компании будут пользоваться большим спросом.

Итальянская автомобильная компания Lamborghini планирует выпустить свой первый электрический автомобиль в 2028 году.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
08.10.2024, 20:02·3 мин
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Фото: Motor1.com

Итальянская автомобильная компания Lamborghini планирует выпустить свой первый электрический автомобиль в 2028 году. По предварительным данным, презентованным концептом Lanzador на Pebble Beach в 2023 году, он будет нестандартным кроссовером в стиле гран туризм на четыре посадочных места, а не спортивным автомобилем. Генеральный директор компании Стефан Винкельман предсказывает, что электромобиль будет продаваться также успешно, как и суперкары Lamborghini, несмотря на уменьшающийся интерес общественности к электромобилям.

На запуске Urus SE в техническом центре Нардо в Италии Винкельман рассказал Motor1 о предполагаемых объемах продаж линейки Lamborghini после выпуска электромобиля.

"Revuelto будет наименьшим по объему в самом маленьком сегменте", - сообщил он Motor1. "Затем мы видим Temerario и [электрический] GT-кар на примерно одном уровне. И Urus всегда будет самым продаваемым."

Фото: Motor1.com

Lamborghini Lanzador Concept на Monterey Car Week

Выпущенный ранее в этом году Temerario - новый начальный суперкар Lamborghini, заменяющий огромный успех Huracán. Итальянский производитель продал 3962 Huracán в прошлом году, что составило около 40 процентов всех продаж. Скорее всего, можно предположить, что продажи Temerario пойдут по тому же пути.

Учитывая изменяющееся отношение общественности к электромобилям даже в сегменте ультра-люкс, утверждение Винкельмана о объеме продаж электромобилей Lamborghini становится смелым предсказанием. Однако Lamborghini не беспокоится о текущем спросе.

"Нужно помнить, что Lamborghini требуется пять лет на разработку, а затем цикл производства продукта как минимум восемь лет", - говорит Винкельман. "Поэтому всегда нужно смотреть в будущее. Потому что если ориентироваться на текущее настроение общества, ничего не получится."

Винкельман - не единственный, кто рассчитывает на успех электромобилей Lamborghini. В отдельном интервью Motor1 главный технический директор Роувен Мор утверждает, что вопрос времени, когда, а не если изменятся настроения. И Lamborghini не будет полагаться на имитацию переключения передач и звуков двигателя для продажи автомобилей, а на что-то большее.

"С нашей точки зрения, нам нужно пойти дальше", - говорит Мор. "Попытка просто имитировать двигатель внутреннего сгорания - верный ответ на данный момент. Но мы должны убедить покупателей, что опыт вождения на электрокаре - нечто большее, чем можно получить в мире с двигателями внутреннего сгорания. Только тогда можно убедить эмоциональных покупателей остаться на электрическом пути.

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