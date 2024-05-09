Lamborghini предложит вам купить виниловую пластинку с лучшими звучащими V-12.

Бесконечный спор о виниле против цифры никогда не утихает. Некоторые клянутся, что теплый, аналоговый звук пластинки лучше компьютерной записи. Но, в какую бы сторону вы ни склонялись, признайте, что виниловая пластинка с ревущим двигателем Revuelto V-12 звучит как довольно крутая идея.

Благодаря сотрудничеству Lamborghini и Technics теперь такая запись существует. Представляем вам SL-1200M7B — новый проигрыватель, созданный Technics и оформленный в стиле Lamborghini. Современный мотив в стиле Y автопроизводителя представлен в красном, желтом или зеленом цвете, а коврик выполнен с ярким логотипом Lamborghini. Также вы найдете брендинг Lamborghini под контролем справа, рядом с обычным логотипом Technics.

Особенная пластинка, которая идет в комплекте с каждым SL-1200M7B, вероятно, вызовет больше интереса. На виниле записаны звуки двигателя V-12 шести автомобилей Lamborghini, начиная с ранних дней с 400GT. Там присутствует V-12 Miura, а также двенадцатицилиндровый двигатель 5,2 литра мощностью 455 лошадиных сил из 25-летнего Countach. Переходя к современной эпохе, звук 6,0-литрового двигателя Diablo добавляется к музыкальному сопровождению. Murcielago и Revuelto V-12 завершают концерт. Пластинка украшена стилизованной версией колеса Revuelto и поставляется в специальной обложке с брендингом Technics и Lamborghini.

Нет информации о том, сколько будет стоить этот проигрыватель в стиле Lamborghini. Модель основана на Technics SL-1200MK7, которая примерно стоит 1 100 долларов. Учитывая стиль Lamborghini и пластинку, наполненную звуками V-12, можно предположить, что цена будет заметно выше.

Также неясно, сколько экземпляров будут изготовлены, но это лимитированный товар. Согласно заявлению Lamborghini, заказы начнут приниматься с 9 мая, и проигрыватель будет предлагаться только до конца июня.

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