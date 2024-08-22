Новый V-8 от Lamborghini заставит вас забыть о V-10

Федерико Фоскьини - настоящий мастер продаж. Когда я спрашиваю Главного маркетолога и директора по продажам Lamborghini на мероприятии The Quail в Монтерее, не будут ли поклонники скучать по V-10 Huracan, он говорит мне: "Это не V-10 против V-8, это 10 против 10 000". Аргумент понятен.

Он, конечно, имеет в виду 10 000 оборотов в минуту V-8 Temerario. Несмотря на то, что новый двигатель Lamborghini на два цилиндра меньше по сравнению с похваленным V-10 Huracan, компания уверена, что поклонники также влюбятся в этот агрегат. Особенно Фоскьини.

Фото: Motor1.com Lamborghini

Одним из главных преимуществ Temerario является то, что он не делится двигателями; Вы не найдете его битурбированный V-8 под капотом ни одного Audi. Lamborghini создала его с нуля исключительно для Temerario, что компания знала, что должна была сделать с самого начала.

"Нет другого двигателя с такими характеристиками," - говорит мне Фоскьини. "Мы не привезли обычный V-8 битурбо четырехлитровый, мы привезли что-то, что можно назвать неожиданным... Да, мы могли бы абсолютно взять V-8 из портфеля и просто засунуть его туда, и я думаю, что это, вероятно, сделало бы свое дело. Но строить его с нуля, это было обязательным с первого дня".

Каждый элемент этого V-8 уникален. У него угловой "горячий Vee" расположение, плоский коленчатый вал и два турбокомпрессора, создающих максимальное давление 36 фунтов на квадратный дюйм. Цилиндровые головки из алюминиевого сплава и титановые шатуны помогают сделать двигатель легким, а покрытые алмазоподобным углеродом (DLC) пальцы клапанов помогают обеспечить надежность привода клапанов до максимальных оборотов. Результат - 197 лошадиных сил на литр - внушительные 789 лошадиных сил до вмешательства гибридной системы.

Фото: Motor1.com Lamborghini

'Это не V-10 против V-8, это 10 против 10 000'.

С общей мощностью 920 лошадиных сил Temerario незаметно проникает в гиперкар-территорию, что также означает в территорию Revuelto. У V-12 гибридного гиперкара 1 001 лошадиная сила. Но Фоскьини не беспокоится, что Temerario заберет у Revuelto продажи - на самом деле, многие клиенты, вероятно, купят оба.

"В конце концов, у нас почти 100-сильная разница. У нас разное ускорение, разные максимальные скорости, и я должен сказать, что автомобиль, с точки зрения потребностей клиентов, имеет две разные потребности", - говорит Фоскьини.

"Один - это иконичный автомобиль Lamborghini... другой - более увлекательный автомобиль для вождения, но также более универсальный и удобный в использовании, чем другой. Таким образом, они удовлетворяют разные потребности, и ясно, что многие клиенты купят оба... Но это два разных автомобиля... Так что, я думаю, что это сильная сторона нашего портфолио сегодня, у нас есть два продукта, которые очень сильно дифференцированы, но находятся в верхнем ценовом диапазоне".

Фото: Motor1.com Lamborghini

На фоне Revuelto, линейка Lamborghini теперь полностью электрифицирована. Revuelto сочетает в себе V-12 с электродвигателями, а Urus недавно перешел на установку V-8 PHEV. Для Фоскьини и его команды полностью электрифицированная линейка Lambo - это большой шаг в истории исторического автопроизводителя.

"Сегодня завершается выполнение гибридизации полного портфеля", - говорит мне он. "Так что вы видите три модели теперь подряд. Мы начали в марте с Revuelto. Мы продолжили в апреле в Пекине с Urus, который теперь гибрид. И мы закрываем гибридизацию линейки продуктов с Temerario.... Это исторический момент для Lamborghini. У нас никогда не было такой сильной линейки, как сегодня".

Но больше батарей означает больше сложностей с весом и распределением веса, с чем Lamborgini пришлось столкнуться на Revuelto. Здесь, на Temerario, Lamborgini умело установила 3,8-киловатт-часовую батарею в центральный тоннель и установила ее как можно ниже, чтобы сохранить низкий центр тяжести автомобиля. Фоскьини заверяет меня, что автомобиль "идеально сбалансирован", как и должно быть.

С сухим весом 3 725 фунтов Temerario находится на более тяжелой стороне по сравнению с самым легким Huracan, который весил менее 3 000 фунтов без жидкостей. Но даже с увеличением веса, Фоскьини заверяет меня, что Temerario все еще вполне способен на треке. И в некоторых случаях даже лучше, чем Huracan.

"С одной стороны, у вас есть эффект веса, который, возможно, является негативным эффектом электрификации," - говорит он. "Но с другой стороны, у вас есть суперположительный эффект двух передних [двигателей], действующих как активное векторное управление крутящим моментом, так что они могут дать вам идеальное управление на треке, на очень мощном автомобиле.... Так что я думаю, что сочетание дает вам улучшение в термине опыта на треке по сравнению с предшественником".

Huracan и Gallardo были топовыми продажами, пока не появился внедорожник Urus, оказавшись двумя из самых популярных спортивных автомобилей своего времени. Фоскьини считает, что Temerario будет еще более успешным, чем эти два. Но это не означает, что Lamborghini начнет производить Temerario в таком же объеме, в каком Toyota производит Camrys.

Фото: Motor1.com Lamborghini

'У нас никогда не было такой сильной линейки, как сегодня'.

"В прошлом мы увеличивали наши продажи с Gallardo до Huracan.... Мы, вероятно, увеличиваемся [с Temerario] немного, но очень осознанно. Мы не стремимся к рекордным объемам продаж, мы стремимся к эксклюзивности, поддержанию адекватного уровня остаточной стоимости и поддержанию маржинальности на правильном уровне. Так что в конце концов, это естественный рост".

Lamborghini Temerario поступит в продажу в начале следующего года. Компания официально не объявила цену, но мы ожидаем, что суперкар будет стоить где-то около $400 000 - небольшое увеличение по сравнению с уходящим Huracan.

Приметут ли поклонники V-8, пока неизвестно. Но трудно представить, как они этого не сделают. Прекрасный авторский двигатель, два турбокомпрессора, электрическая помощь и почти 1 000 л.с. должны заставить поклонников Lamborghini сбегать в дилерские центры.