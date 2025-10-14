Lada Vesta против Volkswagen Polo на вторичном рынке: какой автомобиль лучше подходит для повседневной езды

В условиях прекращения сборки немецких автомобилей в Калуге из-за экономических санкций российская модель становится всё более востребованной. Несмотря на это, на вторичном рынке по-прежнему представлено значительное количество Volkswagen Polo. Только рестайлинговых версий, выпущенных с 2014 по 2020 год, насчитывается свыше 2,8 тысячи предложений. В то же время Lada Vesta первого поколения встречается в продаже в два раза чаще — с 2015 по 2022 год на рынке доступно более 5,8 тысячи автомобилей.

Стоимость обеих моделей начинается примерно с 350 тысяч рублей. Однако за такие деньги сложно рассчитывать на идеальное техническое состояние машины. Верхний ценовой предел для Lada Vesta и Volkswagen Polo превышает 2 миллиона рублей.

Редакция портала carsweek.ru решила выяснить, какая из этих моделей лучше подходит для повседневной эксплуатации. Lada Vesta может похвастаться более богатыми комплектациями и «свежими» годами выпуска при аналогичной цене. В то время как Volkswagen Polo славится своей немецкой надёжностью.

Внешний облик обеих машин оценивается по-разному, и многое зависит от личных предпочтений. Рестайлинговый седан Volkswagen Polo многим россиянам кажется более привлекательным. Однако у Lada Vesta есть универсал, который, по мнению владельцев, не уступает в дизайне.

Для автомобилей стоимостью до 1 млн рублей особое значение имеет устойчивость кузова к коррозии. Оба участника сравнительного теста выпускаются с середины 2010-х годов и не имеют серьёзных проблем с ржавчиной. Для некоторых стало неожиданностью, что Lada Vesta по стойкости к коррозии не уступает рестайлинговому Volkswagen Polo. Следы ржавчины встречаются, но носят локальный характер.

Эксперты рекомендуют при выборе уделить особое внимание осмотру днища. После покупки желательно обработать кузов антикоррозийным составом и регулярно обновлять покрытие.

Внутри Lada Vesta выглядит современнее, тогда как Volkswagen Polo сохраняет классический дизайн, практически не изменявшийся за два десятилетия. Однако по качеству сборки российский автомобиль уступает: возможны посторонние шумы и износ стекол. Электрооборудование Volkswagen Polo считается более надёжным, хотя у обеих моделей есть уязвимые места. В первую очередь у Polo стоит проверить кондиционер. Если продавец говорит о необходимости простой дозаправки системы, это повод насторожиться.

У Lada Vesta слабым местом считается мультимедийная система, работоспособность которой зависит от прошивки и конкретной партии. Проверка системы перед покупкой обязательна.

В целом, по параметрам кузова и салона обе модели выглядят примерно равными, а окончательный выбор зависит от индивидуальных предпочтений. Ожидать премиальных материалов от этих автомобилей не стоит.

Что касается двигателей, наибольшей популярностью у Lada Vesta пользуется 1,6-литровый мотор мощностью 106 л. с. До конца 2018 года при обрыве ГРМ возникал риск столкновения поршней и клапанов, позже конструкция была изменена. Эти двигатели не отличаются динамикой, но считаются надёжными и простыми в ремонте, при этом требуют следить за системой вентиляции картерных газов.

Вариант 1,8 на 122 л. с. не рекомендуется выбирать в версиях до 2018 года выпуска, после чего мотор был доработан.

Volkswagen Polo до 2015 года оснащался моторами ЕА111 объёмом 1,6 литра (85 и 105 л. с.), после чего на смену пришли двигатели ЕА211 с цепным приводом ГРМ и мощностью 90-110 л. с. Турбированный 1,4 TSI на 125 л. с. отличается лучшей динамикой, но конструктивно сложнее. Со временем производитель устранил основные недостатки этих моторов.

Экономичность на стороне Volkswagen Polo, однако двигатели Lada Vesta дешевле в обслуживании и ремонте. Таким образом, по этому критерию автомобили тоже сопоставимы.

Самыми надёжными коробками передач у Lada Vesta считаются механические, особенно агрегаты от Renault, установленные на ранних версиях. При пониженном уровне масла их подшипники склонны к износу, а утечки масла могут возникать из-за разрушения сальников. Наиболее простая в ремонте — ВАЗ-21807, характерная проблема которой — выход из строя синхронизатора второй передачи, повышенный шум обусловлен конструктивными особенностями.

Автоматической коробки передач у Lada Vesta нет, но с конца 2019 года начали устанавливать вариатор Jatco, способный преодолеть до 250 тысяч километров без серьёзных поломок. Роботизированная трансмиссия разработана на базе ВАЗ-21807 с применением компонентов ZF и считается проблемной, особенно в версиях до 2018 года.

Volkswagen Polo комплектуется механическими, автоматическими и роботизированными коробками передач. Самой надёжной считается механика, встречающаяся в версиях с пятью и шестью ступенями. Автоматическая коробка чувствительна к качеству масла и не предназначена для агрессивной езды.

В управлении коробки Volkswagen Polo кажутся более комфортными, но ремонт трансмиссий Lada Vesta обходится дешевле.

Подвеска Lada Vesta отличается высокой прочностью и рассчитана на российские дороги, позволяя не обращать особого внимания на неровности. У Volkswagen Polo ход подвески короче, и автомобиль требует бережного обращения на плохих дорогах.

Подводя итог, обе модели достойны рассмотрения. Lada Vesta лучше подойдёт для загородных поездок, особенно в версии универсал Cross, способной конкурировать по проходимости с кроссоверами. Volkswagen Polo больше подходит для города, а также понравится любителям классики и поклонникам немецкого автопрома. Следует помнить, что обслуживание Polo обходится заметно дороже.

Volkswagen Polo Sedan — легковой автомобиль, производство которого началось в 2010 году на заводе компании Volkswagen вблизи Калуги, полный цикл включает сварку и окраску кузова.

LADA Vesta — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года.

