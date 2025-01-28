LADA возвращается на вьетнамский рынок в 2025 году

О появлении автомобилей марки «Лада» на вьетнамском рынке заговорили еще год назад, однако только сейчас стали известны некоторые детали этого события.

По информации портала AutoPro, первые официальные дилеры LADA начнут работу во Вьетнаме уже в мае текущего года. Планируется, что они появятся в двух крупнейших городах страны - Ханой и Хошимин. Пока что данная информация не была подтверждена официально.

Представители автопроизводителя планируют предложить во Вьетнаме автомобили семейства «Веста» и «Гранта», а также легендарную «Ниву» и внедорожник Niva Travel. На местном рынке российским машинам придется конкурировать с седаном Mitsubishi Attrage и компактным внедорожником Suzuki Jimny.

Стоит отметить, что «АвтоВАЗ» уже начал поставки своих автомобилей во Вьетнам с середины 1980-х годов. Однако в 90-е годы из-за снижения спроса компания прекратила экспорт в эту азиатскую страну. Несмотря на это, сегодня на дорогах Вьетнама все еще можно встретить российские «Жигули» и «Нивы».

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в Австралии продают редкую «Ниву» 1996 года выпуска под названием Lada Niva Swagman - данный экземпляр является единственным в своем роде.