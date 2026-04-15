«Лада» с технологиями завтрашнего дня: АвтоВАЗ внедрит уникальную опцию, которой раньше не предлагал

Компания «АвтоВАЗ» информирует о разработке проекционного дисплея (HUD), предназначенного для автомобилей марки LADA. Как сообщил директор по цифровым сервисам Артём Бахрах изданию «Автоновости дня», точные сроки появления этой опции в серийных моделях пока не определены.

«Мы работаем над проекционным экраном. У нас есть научно-исследовательская работа по этому направлению. Но по срокам реализации в серийных автомобилях я пока не готов прокомментировать. Мы понимаем, что это безопасность, это удобство в ежедневной эксплуатации автомобиля», — отметил Артём Бахрах в диалоге с журналистами.

Отмечается, что уже сегодня автомобили LADA оснащаются полноформатными цифровыми комбинациями приборов. На такие панели может выводиться не только навигация, но и другая информация с мультимедийной системы, что позволяет водителю меньше отвлекаться во время движения. Подобные решения доступны, в частности, в модели LADA Aura и в максимальных комплектациях LADA Vesta.

В LADA Vesta водитель получает возможность отображать маршрут прямо на комбинации приборов, в то время как у пассажиров есть доступ к видеоконтенту. При этом для обеспечения дорожной безопасности видеовоспроизведение блокируется во время движения: разблокировать контент можно только после подтверждения осознания всех рисков непосредственно на экране.

Дополнительно в компании сообщают, что продолжается развитие голосового управления для автомобилей LADA. В качестве примера приводится внедрение голосового помощника «Алиса» в модели LADA Iskra. По словам Артёма Бахраха, в перспективе автомобилисты смогут голосом управлять и стеклоподъемниками — подобная функция уже реализована в электрокаре UMO 5.

Напомним, ранее стало известно о планируемом запуске функции дистанционного управления в автомобилях LADA. На сегодняшний день приложение LADA Connect версии Start, доступное для LADA Iskra, позволяет пользователям отслеживать положение машины, узнавать уровень топлива, запас хода, температуру двигателя и окружающей среды через мобильное приложение «Мир LADA».

Автор: Иван Бахарев