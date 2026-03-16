LADA Niva Travel уже вторую неделю подряд занимает первое место по продажам среди SUV в России

LADA Niva Travel вновь стала лидером продаж SUV в России за 11-ю неделю 2026 года, реализовано 1 179 новых внедорожников, сообщили в АВТОСТАТ.
Демид Поршнев
16.03.2026, 17:11·1 мин
Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», ссылающегося на статистику АО «ППК», в период с 9 по 15 марта 2026 года в России было продано 1 179 новых внедорожников LADA Niva Travel. Эта модель сохраняет статус самой популярной в сегменте SUV вторую неделю подряд.

В десятке лидеров среди внедорожников и кроссоверов, по итогам 11-й недели, преобладают именно кроссоверы. На вторую строчку рейтинга вновь вышел Haval Jolion, разошедшийся тиражом 1 157 автомобилей. Замыкает тройку лидеров TENET T7, продажи которого составили 1 046 штук.

Четвертое место занимает Haval M6 с результатом 770 автомобилей, а на пятой позиции расположился TENET T4, реализованный в количестве 743 экземпляров.

Также в топ-10 наиболее востребованных SUV вошли Belgee X50 (537 шт.), Geely Monjaro (505 шт.), Mazda CX-5 (440 шт.), Haval F7 (309 шт.) и Solaris HC (308 шт.).

Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
