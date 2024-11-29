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Lada Niva Travel и Niva Legend обзаведутся двигателем объемом 1,8 литра, но не таким, как у «Весты»

По информации, полученной из первоисточников, мощность 1,8-литрового двигателя будет снижена с 122 лошадиных сил, которые в настоящее время производит мотор на Lada Vesta, до 90 лошадиных сил.
А
Антон Звонкий
29.11.2024, 10:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Тем не менее, как сообщает газета "РГ", крутящий момент на более высоких оборотах (более 1500 оборотов в минуту) будет увеличен для более плавного движения.

В этой неделе на одном из мероприятий глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов подтвердил, что компания планирует обновить свои самые популярные модели. Одним из изменений будет установка более современного 1,8-литрового двигателя на линейку внедорожников "Нива".

Сегодня Lada Niva Legend и Niva Travel оснащаются 1,7-литровым двигателем мощностью 83 лошадиные силы, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

Фото: Carsweek.ru

 

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