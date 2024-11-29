Lada Niva Travel и Niva Legend обзаведутся двигателем объемом 1,8 литра, но не таким, как у «Весты»

Тем не менее, как сообщает газета "РГ", крутящий момент на более высоких оборотах (более 1500 оборотов в минуту) будет увеличен для более плавного движения.

В этой неделе на одном из мероприятий глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов подтвердил, что компания планирует обновить свои самые популярные модели. Одним из изменений будет установка более современного 1,8-литрового двигателя на линейку внедорожников "Нива".

Сегодня Lada Niva Legend и Niva Travel оснащаются 1,7-литровым двигателем мощностью 83 лошадиные силы, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.