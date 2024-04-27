После зимы в Lada Largus: что вышло из строя

В начале весеннего сезона стало ясно, что в машине перестал функционировать обогрев водительского сиденья. После проведенной диагностики выяснилось, что цепь нагревателя была оборвана. В то же время обнаружилось, что нитки по шву сиденья разорваны.

Эксперты издания «ЗР» связали неисправность с необычно снежной зимой. В период интенсивных снегопадов автомобиль приходилось припарковывать задним ходом прямо в сугробах. Это приводило к тому, что доступ к багажнику и задним дверям осложнялся.

Для того чтобы достать вещи с заднего сиденья, владельцу приходилось опираться коленями на переднее сиденье. Постоянная нагрузка в таких условиях могла привести к повреждению нитей обогрева.

Планируется, что с приходом теплой погоды специалист проведет разборку проблемного сиденья и попытается восстановить работу обогрева.

Ранее стало известно, что в российских автосалонах исчерпана наличие автомобилей LADA Largus из последней поставки, полученной в августе.