Lada Iskra превратится в роскошь: раскрыт план по производству

Автовазовцы раскрыли свои планы по запуску нового бюджетного семейства автомобилей Lada Iskra. Компания с самого начала обещала постепенно увеличивать объемы производства новинки по мере необходимости.

Согласно расчетам, каждый месяц автовазовцы планируют выпускать до 12 000 машин Lada Iskra. Ежегодно эта цифра достигнет 150 000 автомобилей.

У "АвтоВАЗа" есть возможность регулировать производственные мощности, чтобы не допустить избыточных запасов. Модель "Гранта", сейчас позиционируемая чуть ниже Lada Iskra, все еще пользуется спросом. Производитель предлагает покупателям более комплектации "Гранты", надеясь на увеличение интереса россиян. Однако дилеры описывают ситуацию иначе: склады переполнены, а продажи "Гранты" идут не так хорошо, как ожидалось.

Сборка Lada Iskra уже началась в прошлом месяце, но массовое производство начнется после майских праздников. Новая модель поступит в продажу 20 июля, что является символичной датой для "АвтоВАЗа", так как в этот день отмечается день рождения автозавода.

В линейку Lada Iskra войдут классический седан, универсал и кросс-универсал. Базовая комплектация "Искры" будет оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил, который будет работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В качестве альтернативы будет предложен 106-сильный двигатель в сочетании с новой 6-ступенчатой механической коробкой или вариатором.

Фото: Carsweek.ru

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