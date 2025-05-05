Главная Новости Lada Iskra превратится в роскошь: раскрыт план по производству
Новости

Lada Iskra превратится в роскошь: раскрыт план по производству

"АвтоВАЗ планирует выпускать 12 000 Lada Iskra в месяц и 150 000 в год. Старт продаж - 20 июля. Автопроизводитель готовится к запуску нового семейства автомобилей."
РедакцияР
Редакция
05.05.2025, 13:12·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Автовазовцы раскрыли свои планы по запуску нового бюджетного семейства автомобилей Lada Iskra. Компания с самого начала обещала постепенно увеличивать объемы производства новинки по мере необходимости.

Согласно расчетам, каждый месяц автовазовцы планируют выпускать до 12 000 машин Lada Iskra. Ежегодно эта цифра достигнет 150 000 автомобилей.

У "АвтоВАЗа" есть возможность регулировать производственные мощности, чтобы не допустить избыточных запасов. Модель "Гранта", сейчас позиционируемая чуть ниже Lada Iskra, все еще пользуется спросом. Производитель предлагает покупателям более комплектации "Гранты", надеясь на увеличение интереса россиян. Однако дилеры описывают ситуацию иначе: склады переполнены, а продажи "Гранты" идут не так хорошо, как ожидалось.

Сборка Lada Iskra уже началась в прошлом месяце, но массовое производство начнется после майских праздников. Новая модель поступит в продажу 20 июля, что является символичной датой для "АвтоВАЗа", так как в этот день отмечается день рождения автозавода.

В линейку Lada Iskra войдут классический седан, универсал и кросс-универсал. Базовая комплектация "Искры" будет оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил, который будет работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В качестве альтернативы будет предложен 106-сильный двигатель в сочетании с новой 6-ступенчатой механической коробкой или вариатором.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале было сообщено, что на российском рынке появилась Lada Kalina Sport в состоянии "капсулы времени".

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация